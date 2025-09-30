Trong bài phát biểu đêm 29/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông đã nhận được báo cáo của quân đội nước này về cuộc phản công theo hướng Dobropillia ở tỉnh Donetsk và tình hình tại đó rất khả quan.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Trang web chính thức của Chính phủ Ukraine dẫn lời ông Zelensky phát biểu: “Từ khi phát động chiến dịch phản công ở khu vực Dobropillia, các lực lượng Ukraine đã giải phóng hơn 174 km2. Tổn thất của đối phương trong chiến dịch này lên tới gần 3.200 người, phần lớn trường hợp thương vong của Nga tại đó không thể hồi phục lại”.

Theo bản đồ do trang Deep State cung cấp, tính đến ngày 30/9, các đơn vị phòng thủ Ukraine ở mặt trận Dobropillia đã giành lại một số khu định cư từ tay quân Nga.

Ảnh: Deep State

Ukraine điều động quân tinh nhuệ đến Kupiansk

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (30/9), Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo nước cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đang điều động thêm nhiều đơn vị đến thành phố tiền tuyến Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

“Đối phương đã điều chuyển một lượng đáng kể quân dự bị đến thành phố Kupiansk. Trong số đó, có các đơn vị tinh nhuệ của bộ binh và điều khiển máy bay không người lái (UAV). Cũng ở thành phố này, quân Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất về người lẫn khí tài”, ông Kimakovsky nói.

Hiện Kiev chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.