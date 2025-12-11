Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (11/12), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, hiện khoảng 25% diện tích thành phố Siversk “còn nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực từ các đơn vị quân sự Ukraine”.

Một binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Ông Marochko cho biết thêm: “Các đơn vị Nga hiện đã bắt đầu việc ‘dọn dẹp’ khu vực phía tây thành phố. Cần lưu ý rằng, các lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn trung tâm Siversk và đang tích cực tấn công về phía bắc, phía nam và phía đông thành phố”.

Cho tới nay, phía Kiev chưa bình luận về tuyên bố trên của chuyên gia Marochko. Trong khi đó, bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Siversk do trang Deep State của Ukraine cung cấp lại cho thấy, gần nửa thành phố này đã nằm trong vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát. Đồng thời, các lực lượng Moscow cũng tổ chức 2 mũi tấn công vào các khu vực trung tâm và phía nam Siversk.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Siversk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Hạ viện Mỹ thông qua viện trợ cho Ukraine

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ hôm 10/12 đã thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng quốc gia (NDAA), cho phép mức chi tiêu quân sự của Washington trong năm 2026 lên tới 900 tỷ USD. Dự luật này cũng phân bổ số tiền 400 triệu USD/năm để viện trợ quân sự cho Ukraine trong 2 năm tới.

Theo trang Pravda của Ukraine, số tiền trên sẽ cho phép Washington mua vũ khí và thiết bị từ các tập đoàn quốc phòng Mỹ “để chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Kiev, thay vì lấy các khí tài đang nằm trong nhiều kho quân sự của Mỹ”.

Dự kiến, vào tuần tới, đạo luật NDAA sẽ được chuyển cho Thượng viện Mỹ bỏ phiếu. Một khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn, NDAA sẽ được gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.