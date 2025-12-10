Trong cuộc họp báo hôm 9/12, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã chia sẻ với các phóng viên một thông tin quan trọng liên quan tới tình hình giao tranh ở thành phố tiền tuyến Pokrovsk.

Ông Syrskyi trong cuộc họp báo ngày 9/12. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Syrskyi nói: “Việc phòng thủ Pokrovsk vẫn tiếp tục. Các binh sĩ của chúng tôi kiểm soát gần 13km2 trên tổng số 29km2 diện tích thành phố kể từ giữa tháng 11. Số binh sĩ Ukraine triển khai tại đây dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên… Đối phương đang tăng cường tập trung quân tại khu vực Pokrovsk với hơn 155.000 lính đã được điều động”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine sau đó khẳng định, thành phố Myrnohrad nằm giáp Pokrovsk “không bị quân Nga bao vây mặc dù công tác hậu cần cho nơi này đã trở nên khó khăn hơn”.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự tại Pokrovsk do trang Deep State chia sẻ, cho thấy quân Ukraine vẫn nắm kiểm soát một phần phía bắc thành phố, trong khi vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh, trải dài từ phía bắc xuống khu vực trung tâm Pokrovsk.

Ảnh: Deep State

Ông Zelensky nêu bên đề xuất Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ

Cùng ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ý tưởng buộc Kiev phải nhượng lại vùng Donetsk như một phần của thỏa thuận hòa bình do Nga đề xuất, chứ không phải từ các nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Trước tiên, đó không phải là Mỹ. Ngay từ đầu, ý tưởng về việc Ukraine nên từ bỏ các vùng lãnh thổ đến từ Nga. Tôi đã phản hồi điều đó. Đương nhiên, chúng tôi muốn Mỹ sát cánh với Ukraine trong vấn đề này. Hãy nhìn xem, Nga sẽ muốn chúng tôi từ bỏ lãnh thổ và chúng tôi phải bảo vệ những lợi ích của mình”, tờ Pravda dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã công bố kế hoạch hòa bình mới, gồm 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, ông Zelensky lưu ý, bản dự thảo trên đã được rút ngắn còn 20 điểm.