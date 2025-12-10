Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA

Theo RT, ông Peskov tuyên bố như vậy một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng Kiev sẵn sàng ngừng bắn về năng lượng nếu Moscow đồng ý và nước này sẽ làm mọi việc có thể để tổ chức một cuộc gặp cấp cao với Mỹ trong vòng 2 tuần tới để bàn về thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky đưa ra đề xuất ngừng bắn mới nhất trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện trầm trọng, khiến nhà chức trách nước này phải áp dụng các biện pháp cắt điện luân phiên.

Ông Peskov tuyên bố, Nga vẫn tập trung vào việc đạt được một giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Quan chức này nhấn mạnh: "Tôi sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhưng chúng tôi hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, được đảm bảo và lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện thích hợp là ưu tiên tuyệt đối".

Hồi tháng 3, Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Hai nước đi tới thỏa thuận sau khi Tổng thống Nga Putin điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và vẫn tiếp tục nhắm vào các nhà máy lọc dầu cũng như nhiều cơ sở năng lượng khác của nước này. Moscow cho hay, vào thời điểm đó họ không trả đũa để thể hiện thiện chí với Mỹ và những nỗ lực hòa giải của Tổng thống Trump.