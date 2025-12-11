Báo RBC Ukraine và Kyiv Independent dẫn lời ông Sobyanin cho hay, các vụ tấn công nhằm vào Moscow diễn ra vào đêm 9 rạng sáng ngày 10/12. Hiện, chưa có thương vong hay thiệt hại nào được công bố. Kênh tin tức Shot của Nga đưa tin, có nhiều vụ nổ xảy ra ở ngoại ô Moscow.

Cảnh báo mức đỏ về các cuộc tấn công của UAV đã được ban bố trên toàn vùng Moscow. Các sân bay Vnukovo, Domodedovo và Sheremetyevo của Moscow đã áp dụng hạn chế bay tạm thời trong thời gian cuộc tấn công diễn ra. Tổng số hơn 50 chuyến bay đến và đi từ các sân bay trên phải tạm hoãn.

Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Binh sĩ Anh thiệt mạng ở Ukraine là lính dù

Lính dù Anh thiệt mạng tại Ukraine. Ảnh: Sky News

Theo RT, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, hạ sĩ George Hooley, 28 tuổi thuộc Trung đoàn Nhảy dù đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thương tâm ngày 9/12 khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới ở nơi cách xa tiền tuyến.

Báo Telegraph cho biết, đây là trường hợp tử vong chính thức đầu tiên của binh sĩ Anh tại Ukraine. Hạ sĩ Hooley nhập ngũ vào tháng 11/2015 và được đánh giá là một chỉ huy trẻ có nhiều kinh nghiệm.

Năm ngoái, Anh thừa nhận rằng một số lượng nhỏ quân nhân nước này có mặt tại Ukraine trong vai trò hỗ trợ. London là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev, hơn 56.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trong khuôn khổ Chiến dịch Interflex do Anh dẫn đầu.

Nga khẳng định việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine khiến họ trở thành các bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Moscow tuyên bố sẽ coi bất kỳ binh lính nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.