Tờ Politico ngày 9/12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định: "Nga đang chiếm ưu thế trên thực địa. Đó là sự thực ngay từ đầu, họ lớn và mạnh hơn rất nhiều. Tôi khâm phục tinh thần quả cảm của Ukraine, nhưng đến một thời điểm nào đó thì quy mô sẽ quyết định kết quả. Ukraine đã mất lãnh thổ từ lâu trước khi tôi lên nắm quyền. Họ đã mất một dải bờ biển, mất nhiều vùng đất giá trị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo Tổng thống Trump, các quốc gia châu Âu đang dành quá nhiều thời gian bàn về cuộc xung đột Ukraine mà không đi đến giải pháp thực tế.

"Họ nói quá nhiều nhưng không tạo ra kết quả. Họ nói nhưng không hành động và xung đột Ukraine cứ kéo dài mãi", ông Trump chỉ trích.

Ngay sau đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng phản bác bình luận "châu Âu nói nhiều, làm ít" của ông Trump.

"Tôi không đồng ý với phát biểu của Tổng thống Mỹ. Mọi người đã thấy số lượng quốc gia tham gia các cuộc thảo luận của 'liên minh thiện chí'. Mọi người cũng có thể thấy những gì châu Âu đã làm trong việc thúc đẩy các lệnh trừng phạt, bao gồm cả với 'hạm đội bóng tối' của Nga", phát ngôn viên Anh nói.

Quan chức Anh cũng khẳng định, London và châu Âu vẫn ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch hòa bình dành cho Ukraine do Mỹ đề xuất.