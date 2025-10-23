Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (23/10), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, các đơn vị Nga những ngày qua đã đẩy lui lực lượng phòng thủ Ukraine khỏi một số vị trí bên trong thị trấn Vovchansk ở tỉnh Kharkiv.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS dẫn lời ông Marochko phát biểu: “Binh sĩ Nga tiếp tục giành được thành quả tại Vovchansk. Ở đó, các lực lượng Moscow đã tiến về khu vực tây nam thị trấn và thâu tóm kiểm soát nhiều vị trí mới. Quân Nga cũng chiếm ưu thế tại khu định cư Tykhe gần Vovchansk”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng đỏ, tức khu vực quân Nga kiểm soát, ở Vovhansk trong các ngày 19/10 và 21/10 đã có sự thay đổi đáng kể trên thực địa.

Ảnh: Deep State

Ukraine giành lại một làng ở Donetsk

Truyền thông Ukraine hôm nay (23/10) đưa tin, các lực lượng phòng thủ Kiev đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Kucheriv Yar thuộc tỉnh Donetsk, miền đông đất nước.

Theo thông tin do trang United24 đăng tải, các binh sĩ của Tiểu đoàn trinh sát biệt lập số 132 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine “hôm 22/10 đã cắm quốc kỳ trên nhiều công trình đổ nát bên trong làng Kucheriv Yar, đồng thời bắt giữ hàng chục tù binh của đối phương”.

Được biết, làng Kucheriv Yar, cách thành phố Pokrovsk khoảng 40km về phía bắc, đã nằm trong tay quân Nga từ giữa tháng 8 sau cuộc tấn công chớp nhoáng do các đơn vị Moscow tiến hành, hướng về thành phố Dobropillia.