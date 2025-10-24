Tàu ngầm Nga. Ảnh: ICJ

Báo Washington Post dẫn các nguồn tin an ninh phương Tây và kết quả của một cuộc điều tra xuyên biên giới mang tên "Các bí mật của Nga" cho hay, Moscow đã dựa vào một mạng lưới các công ty bình phong để xây dựng một mạng lưới giám sát dưới biển có tên "Harmony", có khả năng phát hiện tàu ngầm phương Tây trong vùng biển chiến lược ở phía bắc của nước này.

Hồ sơ tài chính, tài liệu tòa án và các cuộc phỏng vấn với chuyên gia cho thấy, Nga đã lách luật kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt để mua hệ thống định vị bằng âm thanh, các thiết bị không người lái lặn sâu, ăng ten ngầm và một đội tàu được ngụy trang dưới dạng tàu thương mại hoặc tàu nghiên cứu.

Những công nghệ này sau đó được triển khai để xây dựng một mạng lưới giám sát vô hình trên biển Barents, vùng biển xung quanh Murmansk, Novaya Zemlya và quần đảo Franz Josef Land, những nơi tàu ngầm hạt nhân Nga hiện diện.

Hệ thống Harmony được thiết kế để bảo vệ khả năng răn đe hạt nhân của Nga bằng cách giám sát hoạt động của các tàu ngầm nước ngoài, cảnh báo chỉ huy về các mối đe dọa tiềm tàng và giúp tàu của Nga tránh bị phát hiện. Bryan Clark, cựu sĩ quan hải quân Mỹ đồng thời là chuyên gia về tàu ngầm nhận định: "Đây là nỗ lực của Nga nhằm làm giảm khả năng Mỹ tiếp cận, do thám các khu vực xung quanh căn cứ tàu ngầm và theo dõi tàu ngầm của nước này từ điểm triển khai".

Tâm điểm của mạng lưới mua sắm này là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mostrello có trụ sở tại Cộng hòa Sip. Công ty này được cho chịu trách nhiệm điều phối việc mua sắm lên tới hàng chục triệu USD cho tổ hợp công nghệ quân sự của Nga.

Các tài liệu cho thấy, Mostrello có giao dịch với nhiều công ty ở Mỹ, Anh, Na Uy và Thụy Điển, Italia. Dù một số nhà cung cấp tuyên bố họ không nắm được mục đích sử dụng cuối cùng của Nga, nhưng các quan chức tình báo cho biết các giao dịch này làm nổi bật những lỗ hổng lâu nay trong kiểm soát xuất khẩu của phương Tây.

Chính quyền Đức đã phát hiện ra vai trò của công ty Mostrello, sau đó dẫn tới việc kết án Alexander Shnyakin, một công dân Kyrgyzstan với cáo buộc vi phạm luật thương mại của Đức.