Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

"Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền ông Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Trong khi đó, phía Venezuela tiết lộ rằng hai nhà lãnh đạo đã "tái khẳng định tính chất chiến lược, vững chắc và ngày càng phát triển của quan hệ song phương trong cuộc điện đàm". Ngoài ra, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Caracas trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, luật pháp quốc tế và hòa bình ở Mỹ Latin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi Mỹ "kiềm chế" để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện với Venezuela, vốn có thể gây ra những hậu quả khó lường cho khu vực Tây Bán cầu.

Ngược lại, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt ngày 11/12 khẳng định rằng cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Maduro "không gây ra bất kỳ lo ngại nào cho Tổng thống Donald Trump".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt mới với 3 cháu trai của Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro. Hai trong số những nhân vật này từng vướng vào một vụ bắt giữ ma tuý do Cơ quan Phòng chống ma tuý Mỹ (DEA) tiến hành tại Haiti năm 2015, bị kết án tù tại Mỹ nhưng đã được trả tự do vào năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt 6 hãng vận tải biển của Venezuela và 6 tàu chở dầu vào danh sách trừng phạt. Các cá thể này bị cáo buộc "tham gia vào các hoạt động vận chuyển không trung thực và cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Venezuela".