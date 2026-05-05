Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đánh giá Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một "người có nhiều mưu kế", đồng thời lưu ý Mỹ muốn giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine một cách hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ nói Ukraine 'tiếp tục có những hành động thù địch" do vẫn nhận được vũ khí thông qua các nước NATO.

Liên quan tới xung đột với Nga, người phát ngôn của Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho hay Moscow tiếp tục gây áp lực với nước này bằng các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm. Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Ihnat nói Nga đã tiến hành các cuộc tấn công kéo dài suốt 24 giờ trong nhiều tuần qua.

Theo ông Ihnat, việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) mồi nhử để tấn công các mục tiêu Ukraine mang mục đích phức tạp. Thứ nhất là làm suy yếu hệ thống phòng không, cả trên mặt đất lẫn trên không và thứ 2 là gây áp lực lên con người, gồm quân nhân, người điều khiển, nhân viên và cuối cùng là phá hủy kho dự trữ đạn dược, thiết bị.

Phát ngôn viên của Không quân Ukraine lưu ý các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm như vậy không phải là chiến thuật mới của Nga. Moscow từng áp dụng cách tiếp cận này như một phần của chiến lược gây kiệt quệ tổng thể. Nếu Nga tấn công không ngừng, gánh nặng đè lên Ukraine sẽ tăng ở nhiều phương diện cùng lúc như phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu của quân đội đều bị ảnh hưởng.

Đêm 5/4, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Các khu vực Kiev, Kharkiv, Dnipro và Zaporizhzhia đã bị nhắm mục tiêu. Các tòa nhà, cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và có thương vong.