Theo TASS, Tổng thống Nga Putin ngày 23/6 đã đưa ra bình luận về bức thư ngỏ do Tổng thống Ukraine Zelensky công bố hồi đầu tháng.

"Những lời kêu gọi như vậy không thể tạo ra tiền đề cho các cuộc đàm phán, thậm chí còn khiến căng thẳng leo thang. Họ đã gửi bức thư ngỏ và đề nghị một cuộc gặp trực tiếp. Nhưng chỉ 3 ngày sau, một ký túc xá ở Starobelsk đã bị tấn công, điều này có nghĩa là gì?", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Vào ngày 4/6, ông Zelensky đã gửi thư ngỏ cho lãnh đạo Điện Kremlin. Trong thư, ông Zelensky đề nghị ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, khẳng định Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra đàm phán. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ thư ngỏ của ông Zelensky, tuyên bố bản thân "không thấy có lý do gì để gặp" nhà lãnh đạo Ukraine.

Cùng ngày 23/6, Tổng thống Putin xác nhận Moscow có thông tin về kế hoạch của Ukraine nhằm phá hoại lĩnh vực năng lượng và mùa du lịch của Nga.

"Khi tình hình ở tiền tuyến trở nên xấu đi với đối phương, họ sẽ gia tăng các đòn tấn công vào hạ tầng dân sự của chúng ta. Ukraine đang cố gắng làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và gây ảnh hưởng đến mùa du lịch", ông Putin cho hay.

Để ứng phó với tình hình, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ và Bộ Quốc phòng của Nga giảm thiểu tối đa tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Cụ thể, Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật được giao nhiệm vụ chính trong việc hạn chế rủi ro, trong khi chính phủ liên bang cần triển khai thêm các biện pháp nhằm giảm thiểu và vô hiệu hóa hậu quả từ các cuộc tấn công.