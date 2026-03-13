Ảnh: WANA

Hãng WANA hôm nay (13/3) đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Al Mayadeen, tướng Jabbari cho biết, Iran sở hữu khả năng và nguồn lực đáng kể để duy trì một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra, Iran vẫn sở hữu các thế hệ tên lửa tiên tiến chưa được triển khai.

Ông Jabbari nhấn mạnh, Iran và các lực lượng kháng chiến ở Lebanon sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và trục kháng chiến - vốn trải dài từ Lebanon đến Yemen và Iraq, đang ở mức sẵn sàng cao nhất.

Hôm nay, IRGC vừa đưa ra một tuyên bố mới trong đó cảnh báo lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực ngay lập tức hoặc đối mặt với các cuộc tấn công trực tiếp bất cứ nơi nào hiện diện dù là trong khách sạn, đường hầm, khu công nghiệp hay hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Trong tuyên bố số 35 của IRGC, lực lượng này xác nhận, một loạt tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan, mỗi quả mang đầu đạn nặng một tấn, đã được phóng vào các mục tiêu Israel ở Tây Jerusalem, Tel Aviv và Eilat. Cuộc tấn công đánh dấu đợt tấn công thứ 44 của Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4.

Theo tuyên bố trên, căn cứ Không quân Muwaffaq al-Salti và các cơ sở quân sự khác của Mỹ ở Manama và Erbil đã trở thành mục tiêu của một số “cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhất” do IRGC tiến hành. Ngoài ra, các đơn vị phòng không Iran đã kết hợp với các nhóm kháng chiến để tiêu diệt một máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 Stratotanker của Mỹ khi nó đang tiếp nhiên liệu cho một máy bay chiến đấu, khiến máy bay rơi và toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.