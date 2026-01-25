Chuyên trang quân sự Militarnyi hôm 24/1 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky gần đây đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo lời ông Zelensky, Tổng thống Trump khi đó đã nhất trí viện trợ thêm tên lửa cho hệ thống Patriot trong biên chế quân Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Người đứng đầu chính quyền Ukraine nói: “Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump và nhận được phản hồi. Tôi sẽ không tiết lộ số lượng tên lửa dành cho hệ thống Patriot”.

Theo Militarnyi, Patriot hiện là một trong nhiều hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả nhất mà quân đội Ukraine sở hữu. Patriot những năm gần đây đã chứng minh được tính thực chiến khi giúp lực lượng Kiev đối phó với nhiều loại tên lửa được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích đường không.

Nga ngăn chặn phản công ở Kupiansk

Người đứng đầu trung tâm báo chí của Cụm quân phía Tây (Nga) tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Ivan Bigma cho biết các lực lượng Moscow tại mặt trận Kharkiv trong 24 giờ qua đã ngăn quân Ukraine phản công ở hướng Kupiansk.

“Tại mặt trận Kupiansk, cuộc phản công được thực hiện bởi một lữ đoàn của Vệ binh quốc gia Ukraine theo hướng làng Kovalivka đã bị binh sĩ chúng tôi đẩy lùi. Đối phương đã thiệt hại 7 quân nhân và 1 xe tải”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Bigma nói.

Theo bản đồ chiến sự tại Kupiansk do trang Deep State cập nhật, quân Nga vẫn kiểm soát một số nơi thuộc khu trung tâm thị trấn này.