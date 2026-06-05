Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 đã có cuộc trả lời báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã bình luận về khả năng tái tranh cử vào năm 2030.

"Hiến pháp cho phép tôi tranh cử vào năm 2030 và phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2036 nếu giành chiến thắng. Nhưng còn quá sớm để nói về điều đó, tôi thậm chí còn không suy nghĩ về nó. Đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách cần được giải quyết, rõ ràng đây không phải lúc để cân nhắc về tương lai của một cá nhân", ông Putin cho biết.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng tiết lộ rằng quân đội Nga đang xem xét tăng cường sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Chúng tôi chưa tận dụng đầy đủ công năng của tên lửa Oreshnik trên thực địa. Thành thực mà nói, chúng tôi mới chỉ dùng loại tên lửa này để nhắm vào những mục tiêu dễ đánh giá kết quả. Điều quan trọng là quân đội Nga phải đưa ra quyết định trong tương lai về việc sử dụng Oreshnik trên quy mô lớn", ông Putin nói.

Khi được hỏi về những nỗ lực thúc đẩy đàm phán của Mỹ, Tổng thống Putin nhận định rằng cuộc xung đột Trung Đông đã làm phân tán sự chú ý của Washington. Tuy vậy, chủ nhân Điện Kremlin đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump, khẳng định sẵn sàng xúc tiến một thỏa thuận dựa trên những gì đã thảo luận với nhà lãnh đạo Mỹ tại Anchorage năm ngoái.

Về những câu hỏi xung quanh nền kinh tế, Tổng thống Putin thừa nhận Moscow đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát trong nước, nhưng nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga vẫn đang tăng trưởng. "Đừng bận tâm về vấn đề này. Nền kinh tế của EU chỉ tăng trưởng 3% trong những năm qua, còn của Nga là 10%", ông Putin thông tin.