Theo hãng tin TASS, Vụ trưởng Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexander Gusarov ngày 3/6 đã đưa ra nhận định về tình hình quan hệ song phương Nga - Mỹ trong thời gian vừa qua.

"Chính quyền Mỹ hiện tại đã cho thấy thiện chí hơn so với những chính sách mà Moscow đánh giá là mang tính đối đầu dưới thời cựu Tổng thống Biden. Tất nhiên, quá trình khôi phục quan hệ song phương vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả trên thực tế, nhưng chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy nếu hai bên tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng lợi ích của nhau, hợp tác cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau", ông Gusarov cho biết.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ảnh: TASS

Cũng theo Vụ trưởng Nga, các cuộc trao đổi giữa Moscow và Washington hiện đã mang tính thực chất và cân bằng hơn dù hai bên vẫn còn một số bất đồng. "Hai nước đã có một số cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng ở cấp cao nhất", ông Gusarov nói thêm.

Cùng ngày 3/6, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev đã dự báo về tổn thất kinh tế của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) khi từ bỏ năng lượng Nga.

"Đức và nhiều quốc gia châu Âu khác có thể thấy rằng họ đã thiệt hại khoảng 3.000 tỷ Euro vì từ chối mua năng lượng từ Nga. Trên thực tế, họ đang tự đẩy nền kinh tế của mình đến bờ vực suy thoái", ông Dmitriev nhận định.

Quan chức Nga nhấn mạnh một số quốc gia EU đã nhận thức được vấn đề này và đang có động thái thúc đẩy cách tiếp cận thực tế hơn trong quan hệ với Moscow.

Theo giới quan sát, những phát biểu trên phản ánh nỗ lực của Moscow nhằm thúc đẩy đối thoại với Mỹ, đồng thời tiếp tục chỉ trích chính sách năng lượng của châu Âu trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng vì cuộc xung đột Ukraine.