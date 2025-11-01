Kho chứa dầu. Ảnh: Pravda

Tờ Kyiv Post dẫn lời ông Malyuk nói, các cuộc tấn công đã làm giảm đáng kể nguồn thu từ năng lượng của Nga, vốn được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine.

Ông Malyuk báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của nước này đã nhắm mục tiêu thành công vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và trạm bơm ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong số các mục tiêu bị nhắm đến có 6 nhà máy lọc dầu, 2 bến cảng chuyên bốc dỡ và vận chuyển dầu, 3 kho chứa dầu và 9 trạm bơm dầu.

Người đứng đầu SBU cho biết thêm, Ukraine tiếp tục tìm ra các biện pháp mới để xâm nhập hệ thống phòng không ngày càng được củng cố vững chắc của Nga, vốn giữ nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Các lực lượng Kiev đã tấn công hàng loạt cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động này trong những tháng gần đây. Các cuộc tấn công góp phần làm tăng giá nhiên liệu ở Nga và buộc Moscow phải tạm thời áp lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, mặc dù Điện Kremlin đã công khai hạ thấp tác động của chúng.

Theo ông Malyuk, cách đây hơn một năm, Ukraine đã phá hủy thành công một hệ thống tên lửa Oreshnik ở miền nam Nga, trước khi Moscow có thể triển khai vũ khí siêu thanh này.

Tổng thống Zelensky cho hay, các cuộc tấn công của quân Ukraine vào hàng loạt cơ sở dầu mỏ đã làm giảm khoảng 20-27% sản lượng lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu rộng khắp. Một số nhà máy lọc dầu bị hư hại, buộc Nga phải phân phối lại sản lượng giữa các nhà máy.

Nhà lãnh đạo Ukraine ước tính, 90% - 95% các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga hiện sử dụng vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất. Kiev cũng sử dụng một số lượng hạn chế tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Ông Zelensky khẳng định, các lực lượng Kiev sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng để làm suy yếu ngân sách quân sự của đối phương.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tính đến đầu tháng 10, khoảng 38% các nhà máy lọc dầu của Nga đã ngừng hoạt động, dẫn đến việc phân phối nhiên liệu theo định mức ở 57 khu vực tại xứ sở bạch dương. Giá xăng đã tăng 2,58% chỉ riêng trong tháng 9, với lạm phát nhiên liệu hàng năm đạt 12,7%, mức cao nhất trong 14 năm.