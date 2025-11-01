Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/10 thông báo rằng Nga đã triển khai khoảng 170.000 quân tới Pokrovsk nhằm kiểm soát thành phố chiến lược này.

"Đối thủ đang dồn lực lượng ở Donetsk về Pokrovsk. Có binh lính Nga ở bên trong Pokrovsk, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng đẩy lùi đối thủ. Điều quan trọng nhất là bảo vệ sinh mạng của binh lính Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng Nga có quân số áp đảo lực lượng Ukraine trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

"Nga đã huy động rất lớn cho khu vực Pokrovsk, tỷ lệ chênh lệch là 1 binh lính Ukraine đối đầu 8 người Nga. Tuy vậy, đối thủ vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Giới quan sát nhận định, những phát biểu về tầm quan trọng của việc bảo toàn lực lượng là dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể rút quân trong thời gian tới. Hiện Kiev chỉ còn một hành lang rộng khoảng 10km để tiếp tế cho Pokrovsk.

Nga đánh sập cây cầu huyết mạch ở Dnipropetrovsk

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này đánh sập cây cầu bắc qua sông Volchya ở vùng Dnipropetrovsk.

Nga đánh sập cây cầu huyết mạch ở vùng Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

"Cây cầu là một phần trong tuyến đường hậu cần chủ chốt mà Ukraine dùng để tiếp tế cho lực lượng ở Pokrovsk", phía Nga cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Novoaleksandrovka ở bờ đối diện sông Volchya.

Lầu Năm Góc phê duyệt việc gửi Tomahawk cho Ukraine

Đài CNN ngày 31/10 đã trích dẫn các nguồn tin từ các quan chức Mỹ và châu Âu, hé lộ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý gửi tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra.

Vũ khí tầm xa là một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp mới đây giữa ông Trump và ông Zelensky, khi Kiev hy vọng việc sở hữu Tomahawk sẽ gia tăng thêm áp lực cho Moscow. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.