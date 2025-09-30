Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng hôm 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm giải quyết cuộc xung Israel - Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Nhà Trắng

Theo hãng tin Al Jazeera, Chính quyền Palestine và nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông ngay sau đó đã lên tiếng ủng hộ nội dung của bản kế hoạch trên. Trong thông cáo đưa ra đêm 29/9, Chính quyền Palestine hoan nghênh những "nỗ lực chân thành, không mệt mỏi" của ông Trump nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh ở Dải Gaza.

“Kế hoạch trên tái khẳng định cam kết chung trong việc hợp tác với Mỹ, các nước trong khu vực và nhiều đối tác để chấm dứt xung đột ở Gaza thông qua một thỏa thuận toàn diện, đảm bảo cung cấp đầy đủ viện trợ nhân đạo cho Gaza, trả tự do cho các con tin… Chúng tôi cũng mong muốn bản kế hoạch thiết lập các cơ chế bảo vệ người dân Palestine; đảm bảo việc tôn trọng ngừng bắn và an ninh giữa hai bên; ngăn chặn sáp nhập các vùng đất của người Palestine; chấm dứt các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế”, trích thông cáo của Chính quyền Palestine.

Thông cáo chung của Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cũng bày tỏ “tin tưởng vào khả năng Tổng thống Mỹ tìm thấy một lộ trình dẫn đến hòa bình ở Gaza”.

“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump về đề xuất chấm dứt xung đột, tái thiết Dải Gaza, ngăn chặn tình trạng di dời người dân Palestine, thúc đẩy hòa bình toàn diện cũng như tuyên bố của ông về việc không cho phép Israel sáp nhập khu Bờ Tây”, thông cáo chung cho hay.

Không chỉ các quốc gia Trung Đông, một số nước phương Tây ủng hộ Nhà nước Palestine cũng tán thành kế hoạch của ông Trump. Thủ tướng Anh Keir Starmer đêm 19/9 cho biết, London sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đưa bản kế hoạch “trở thành hiện thực”, đồng thời kêu gọi nhóm Hamas hãy hạ vũ khí và trả tự do cho các con tin.