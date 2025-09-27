Ông Trump nói về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Video: Fox News

Khi gặp gỡ các phóng viên trong lúc chuẩn bị rời Nhà Trắng hôm 26/9 để đến thành phố New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Có vẻ như chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về Dải Gaza và chúng tôi sẽ cho các bạn biết. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận sẽ đưa các con tin trở về. Đó sẽ là một thỏa thuận chấm dứt xung đột”.

Ông Trump hôm 26/9. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Đó sẽ là hòa bình. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được thỏa thuận đó”.

Theo hãng tin Fox, vào đầu tuần này, ông Trump đã công bố sáng kiến gồm 21 điểm để chấm dứt tình trạng xung đột ở Gaza.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên sau đó trong ngày 26/9 đã tiết lộ với Fox News rằng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh mong muốn của ông trong việc nhanh chóng chấm dứt tình trạng giao tranh ở Gaza.

“Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã trình bày kế hoạch của Mỹ cho Dải Gaza, bao gồm trả tự do cho tất cả các con tin còn sống và đã chết; không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhằm vào Qatar; mở một cuộc đối thoại mới giữa Israel và Palestine về việc chung sống hòa bình cùng các chủ đề khác. Nhiều đối tác nước ngoài cũng bày tỏ sự đồng thuận rằng Tổng thống Trump là người duy nhất có thể chấm dứt giao tranh ở Gaza”, quan chức giấu tên cho biết.