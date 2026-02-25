Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RBC ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh bản thân luôn ủng hộ ý tưởng chấm dứt cuộc xung đột “càng nhanh càng tốt”. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Kiev sẵn sàng đưa ra sự nhượng bộ về lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Khi được hỏi cảm nghĩ về nội dung một số báo cáo gần đây viết Mỹ đã đặt hạn chót kết thúc cuộc xung đột Nga – Ukraine vào ngày 4/7 tới, nhân dịp 250 năm ngày quốc khánh của “xứ sở cờ hoa”, ông Zelensky trả lời rằng: “Về ngày 4/7, có thông tin cho rằng Mỹ hoặc Tổng thống Trump muốn chấm dứt xung đột, tôi chỉ có thể ủng hộ lập trường đó nếu Tổng thống Mỹ thực sự tuyên bố điều này. Với tôi, đây là thông tin mới. Tôi cần lưu ý rằng quá trình đàm phán đang diễn ra tích cực và tình hình đang thay đổi nhanh chóng”.

Nhà lãnh đạo Kiev sau đó nhắc đến các cuộc tiếp xúc gần đây của các quan chức cấp cao Ukraine và phái đoàn Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ, khi tiết lộ 2 bên thảo luận về các khả năng chấm dứt giao tranh một cách nhanh chóng. Ông Zelensky cũng nhắc lại về việc không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

“Cả Ukraine và Mỹ đã nêu vấn đề về mong muốn của Washington là chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt… Ukraine luôn ủng hộ những giải pháp nhanh chóng. Chúng tôi thường nhắc đến lộ trình nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và chấm dứt giao tranh, đây chính là con đường nhanh chóng mà chúng tôi ủng hộ vô điều kiện. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần lãnh thổ Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, báo Bloomberg cho biết Nhà Trắng đã đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trước lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới.