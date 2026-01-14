Đài RT ngày 14/1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Điều quan trọng nhất là việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn tất cả các thỏa thuận với các đối tác của chúng tôi. Chương trình PURL cần được cấp vốn, nhưng tiến triển trong thời gian qua quá chậm".

Theo tạp chí Politico, "Sáng kiến Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL) là cơ chế được khởi động từ tháng 8 năm ngoái, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối. Chương trình này sẽ huy động nguồn tài chính từ các quốc gia châu Âu để mua vũ khí Mỹ, sau đó chuyển cho Ukraine. Đây được coi là nỗ lực của châu Âu nhằm duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt việc viện trợ vũ khí trực tiếp cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Những bất đồng trong nội bộ EU cũng khiến vấn đề PURL trở nên phức tạp. Đức và Hà Lan muốn Kiev sử dụng gói vay 90 tỷ Euro để mua vũ khí Mỹ, trong khi Pháp lại muốn ưu tiên mua vũ khí được sản xuất ở châu Âu. Bên cạnh đó, dù phần lớn thành viên EU đều tham gia PURL dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng một số quốc gia như Hungary, Italia và Slovakia đã từ chối cơ chế này", Politico bình luận.

Nga kiểm soát thêm làng ở Sumy

Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Komarovka ở vùng biên giới Sumy của Ukraine.

"Đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã đẩy lùi đối phương ra khỏi làng Komarovka. Cũng tại tiền tuyến Sumy, chúng ta đã thành công ngăn chặn các cuộc phản kích của Ukraine ở gần các khu định cư Khotyn, Yastrebyne và Kondratovka. Ở Kharkiv, quân đội Nga cũng giành thêm lợi thế ở Krugloe, Ternovaya, Staritsa và Vovchanskie Khutora", phía Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê các cuộc giao tranh ở Sumy trong 24 giờ qua đã khiến Ukraine mất 190 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 16 phương tiện cơ giới và 2 hệ thống pháo binh. Ngoài ra, Moscow cũng xác nhận việc Ukraine phóng 70 máy bay không người lái (UAV) để tập kích vùng Belgorod của Nga nhưng phần lớn UAV này đã bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn thành công.