Theo tờ Kyiv Independent, các binh sĩ từ Trung tâm Tác chiến Hàng hải "Viking" của Ukraine đã tiến hành cuộc đổ bộ ban đêm lên mũi Tendra, và rải mìn dọc theo mũi đất. Tuy nhiên, ngày chính xác tiến hành nhiệm vụ không được tiết lộ. Kết quả, một xe đa dụng bánh xích DT-10 Vityaz của Nga đã bị phá hủy.

DT-10 Vityaz là xe vận tải bánh xích, chạy được trên mọi địa hình, và được Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, vũ khí, và vật tư đến các vị trí tiền tuyến.

Video: Kyiv Independent

Đáng nói, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến cuộc giao tranh trên mũi Tendra trong các báo cáo hàng ngày gần đây.

Cũng theo HUR, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tiến hành chiến dịch trên mũi Tendra. Vào tháng 7, các lực lượng Ukraine được cho đã phá hủy vũ khí và tiêu diệt binh sĩ Nga trong một chiến dịch tác chiến.

Ukraine sớm triển khai 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này có thể sớm triển khai 1.000 máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mỗi ngày để đẩy lùi đòn tấn công từ Nga.

"Mức độ này sẽ đạt được. Tôi không thể nói mức độ hiện tại là bao nhiêu, nhưng trong tương lai gần, mức độ mong đợi sẽ được hiện thực hóa", ông Shmyhal phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

UAV đánh chặn trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Ukraine, giữa lúc Nga đẩy mạnh không kích trong vài tháng qua. Vào tháng 7, Nga đã phóng kỷ lục 6.129 UAV Shahed vào Ukraine. Còn vào đêm 7/9, Nga đã phóng kỷ lục 810 UAV vào Ukraine chỉ trong một đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, mục tiêu của Kiev là đánh chặn mọi UAV Nga xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Shmyhal, việc sản xuất số lượng lớn UAV đánh chặn không phải là vấn đề đối với Ukraine. Thách thức nằm ở số lượng hệ thống kiểm soát mặt đất, radar, và các thành phần liên quan mà một vài trong này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhắm mục tiêu chính xác.

Kể từ năm 2022, Ukraine đã nhanh chóng phát triển năng lực UAV, chuyển từ việc cải tiến máy bay thương mại sang sản xuất UAV tấn công và hệ thống trinh sát ở quy mô lớn.

Hồi tháng 6, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (SZRU) cho biết Nga đã lên kế hoạch sản xuất 2 triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), và 30.000 UAV tầm xa cùng UAV mồi nhử trong năm 2025 để tiến hành các đợt không kích vào Ukraine.