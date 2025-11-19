Theo báo Kyiv Independent, Không quân Ukraine ngày 19/11 đã thông báo về việc Nga phóng 476 máy bay không người lái (UAV) và 48 tên lửa vào các khu vực của nước này trong vòng 24 giờ qua.

"Các hệ thống phòng không đã đánh chặn được 442 UAV, 34 tên lửa hành trình Kh-101 và 7 tên lửa hành trình Kalibr. Tuy vậy, các mãnh vỡ đã làm ảnh hưởng tới các khu vực phía tây như Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk và Lviv", Không quân Ukraine cho biết.

Giới chức Ukraine thông tin, đợt không kích trong đêm của Nga đã gây ra thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, đồng thời khiến nhiều người dân phải chịu cảnh mất điện.

"Nga đang phát động các đợt không kích từ miền đông, sau đó tới miền trung, rồi đến miền tây. Dù quy mô nhỏ hơn so với đợt không kích tháng 10, nhưng khu vực ở miền tây Ukraine sẽ phải chịu tình trạng mất điện", đại diện Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine nói.

Nhiều tòa nhà ở Ukraine bị hư hại sau đợt không kích của Nga. Ảnh: Pravda

Tướng Mỹ bất ngờ thăm Kiev

Tạp chí Politico ngày 19/11 đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Randy George đang có chuyến thăm không báo trước tới Kiev.

"Ông Driscoll và tướng George dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm thảo luận về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc với Nga. Ông Driscoll cũng sẽ gặp gỡ các quan chức Nga sau khi hoàn thành chuyến thăm Ukraine", nguồn tin của Politico cho biết.

Chuyến thăm của hai quan chức trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Mỹ và Nga đang bí mật xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

"Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tiến hành thảo luận kỹ càng về một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Thoả thuận lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, củng cố an ninh châu Âu, đồng thời định hình các bảo đảm an ninh cũng như quan hệ tương lai giữa Washington với Kiev và Moscow", hãng thông tấn Axios tiết lộ.