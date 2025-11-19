Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/11 đã đưa ra bình luận về việc Ukraine và Pháp ký thỏa thuận mua 100 máy bay chiến đấu Rafale trong 10 năm tới.

"Dù Pháp có bán cho Ukraine bất kỳ loại máy bay nào thì tình hình ở tiền tuyến hay tần suất giao tranh cũng sẽ không thay đổi", ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, ông rất lấy làm tiếc khi Paris quyết định viện trợ thêm vũ khí cho Kiev, mô tả đây là động thái "đổ thêm dầu vào lửa và hoàn toàn không đóng góp cho tiến trình hòa bình".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Vào ngày 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã ký một "đơn đặt hàng lịch sử" liên quan đến tiêm kích Rafale.

Dù các thông tin cụ thể về thương vụ không được công bố nhưng nguồn tin của tờ Le Monde tiết lộ thỏa thuận này có thời hạn 10 năm, bao gồm việc mua máy bay chiến đấu Rafale, hệ thống phòng không SAMP/T, bom dẫn đường AASM Hammer, UAV và radar.

Rafale là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ của Pháp, có chiều dài khoảng 15m; sải cánh 11m và chiều cao 5,34m. Máy bay có trọng lượng rỗng 10,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 24,5 tấn. Tiêm kích này có thể bay với vận tốc tối đa lên tới 2.200 km/h, tầm hoạt động 1.850km và trần bay khoảng 16.000m.

Giá của mỗi tiêm kích Rafale rơi vào khoảng 100 triệu Euro, tức 100 chiếc sẽ tiêu tốn của Kiev tới 15 tỷ Euro. Hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine sẽ thanh toán cho lô vũ khí của Pháp như thế nào, nhưng một số nguồn tin nói Kiev đang thúc đẩy đề xuất vay 140 tỷ Euro được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.