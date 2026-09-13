Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Liên bang Nga, Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, đạt kết quả toàn diện, ở mức cao các mục đích, yêu cầu đề ra, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Nga. Ảnh: TTXVN, Điện Kremlin

Cả hai nước đã dành sự đón tiếp rất trọng thị, nồng hậu với nhiều nghi lễ đặc biệt đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều hoạt động phong phú với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với tất cả các lãnh đạo cao nhất, các đại diện của các chính đảng, lãnh đạo của nhiều giới, từ doanh nghiệp cho tới giới học giả, những người làm công tác khoa học - công nghệ, giáo dục, với cộng đồng người Việt Nam ở hai nước.

Không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước

Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ, một điểm rất nổi bật trong hoạt động đối ngoại cấp cao lần này là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Nga và Pháp đều đạt được nhất trí rất cao về những vấn đề được trao đổi và quan tâm chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Pháp. Ảnh: TTXVN

Qua đó, lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo của hai nước đã tăng cường được sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đặt ra những yêu cầu mới đối với Việt Nam, với Nga và với Pháp.

Bên cạnh việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ chính trị, một yếu tố rất quan trọng là lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nga và Pháp có sự nhất trí rất cao, đi sâu trao đổi về việc làm thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo,… để từ đó mở ra những hướng hợp tác mới trong những lĩnh vực này.

Mặc dù thời gian chuyến thăm không dài, rất nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai với nội dung phong phú, được hai bên ghi nhận và đánh giá cao trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Nga, Việt Nam với Pháp, những văn kiện hợp tác được ký kết.

Việt Nam và Nga, Việt Nam và Pháp hoàn toàn có thể tận dụng tiềm năng hợp tác để đáp ứng yêu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Trong thương mại và đầu tư, Việt Nam, Nga và Pháp đều nhận thấy rằng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều cần phải cao hơn nữa để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai bên có sự nhất trí cao; cả Pháp và Nga đều xác định đây là một hướng đột phá mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ việc cần phải thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác và được lãnh đạo hai nước nhất trí cao.

Tư duy không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước và ngược lại hay chuyển giao công nghệ đơn thuần mà phải làm sao để Việt Nam cùng Nga và Pháp hợp tác cùng sản xuất, cùng nghiên cứu và tạo ra sản phẩm chung, tăng cường liên kết, kết nối chuỗi cung ứng chung giữa Việt Nam và Nga, Việt Nam và Pháp.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, đây là tư duy rất quan trọng để định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp thời gian tới.

Các nước hiểu cách làm của Việt Nam

Một điểm nữa có ý nghĩa lớn và quan trọng là qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi, các nước đều cảm nhận và hiểu rõ cách làm hiện nay của Việt Nam, qua đó nhất trí sẽ cùng nhau tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo, giải quyết từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn nếu có, từ đó đạt được kết quả cụ thể và tập trung vào những hướng đi mới.

Với việc hai nước đều là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, có vị thế và tiếng nói quan trọng, việc tăng cường quan hệ với hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công đường lối đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy và Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp. Ảnh: TTXVN, Điện Kremlin

Với Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Pháp, lãnh đạo Pháp và các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Vũ trụ hiện nay không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là không gian phát triển mới, được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tranh thủ, tận dụng để phát triển đất nước. Pháp là một nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh cả về khoa học, ứng dụng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ.

Để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được thông qua chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, cần khẩn trương cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch và dự án.

Việt Nam và các đối tác cần tăng cường rà soát định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giám sát chặt chẽ việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được.

Bộ Văn hóa Pháp tổ chức Lễ trao trả hiện vật Trống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng nghệ thuật Rennes cho Bộ VH-TT-DL Việt Nam. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Với Nga, ưu tiên là dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án dầu khí, năng lượng, đường sắt và logistics, đồng thời thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Với Pháp, cần tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thương mại, đầu tư, kết nối thị trường, logistics và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án cụ thể.

Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa lợi ích, tuân thủ pháp luật, chất lượng, an toàn và hiệu quả lâu dài.