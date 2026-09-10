Buổi lễ diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo Nga, Việt Nam dự lễ trao giải.

Giải thưởng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy. Ảnh: Điện Kremlin

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Điện Kremlin

Ảnh: Điện Kremlin

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trước đó ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N.Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng đặc biệt ghi nhận đóng góp của lãnh đạo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì sự công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hoà bình, nhân văn và đối thoại của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại lễ trao tặng. Ảnh: Điện Kremlin

Hội đồng cũng đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Đất nước châu Á gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh, nhưng đã phục hồi và cho thấy sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hoà bình.

Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N.Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, những người đoạt giải là Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Giải thưởng được Hội đồng quốc tế gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.

Khai trương Phòng xét nghiệm mới của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Cũng trong ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương trực tuyến phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam. Ảnh: Điện Kremlin

Buổi lễ diễn ra trực tuyến với sự tham gia từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ở Hà Nội của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá phòng xét nghiệm tại Hà Nội là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học tại Việt Nam.

Phòng xét nghiệm sẽ hoạt động, sử dụng công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.

Ông tin tưởng rằng phòng xét nghiệm ở Hà Nội sẽ trở thành một thành phần quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới, hội nhập một cách liền mạch vào công việc của trung tâm và tăng cường tiềm năng khoa học của trung tâm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ. Ảnh: Điện Kremlin

Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến phức tạp. Giá trị lớn nhất của công trình này chính là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách được triển khai nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Phòng xét nghiệm là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác khoa học, hiệu quả trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Với cơ sở vật chất được đầu tư cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn phòng xét nghiệm phát huy tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu, giám sát phòng, chống bệnh dịch. Đây là ví dụ rất sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên bang Nga.