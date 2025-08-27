Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 nhấn mạnh: "Quân đội Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và bán quân sự của Ukraine. Đó là lập trường của Tổng thống Putin và sẽ không thay đổi trong tương lai".

Khi được hỏi về tuyên bố mới đây của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về khả năng sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik để tập kích các cơ sở hành chính của Kiev, ông Peskov đã từ chối đưa ra bình luận.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Về khả năng tăng cường liên lạc giữa các nhóm đàm phán Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục nhưng những cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất "cần được chuẩn bị kỹ càng".

Ông Peskov cũng ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo ông, hội nghị thượng đỉnh ở Alaska "mang tính xây dựng và thực chất".

Tuy vậy, Moscow sẽ không bao giờ chấp nhận việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội tới Ukraine như một biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev.

"Ngay từ đầu, sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự thâm nhập của chúng vào Ukraine có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Đảm bảo an ninh là một vấn đề quan trọng, nhưng thảo luận công khai về vấn đề này không đem lại tác dụng gì", ông Peskov nhận xét.