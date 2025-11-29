Tờ New York Times cho biết, đây là thời điểm trong năm mà các nhà xuất bản tại Nga bắt đầu bày bán lịch treo tường năm mới mang phong cách của những nhân vật nổi tiếng.

Một trong những loại lịch được săn đón nhất là lịch chủ đề về Tổng thống Vladimir Putin, gồm những hình ảnh đặc biệt của chủ nhân Điện Kremlin, từ chơi piano, trượt tuyết, cho tới tập judo. Loại lịch này có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng đều theo một định dạng cơ bản, mỗi tháng là một bức ảnh của ông Putin kèm theo một trích dẫn ngắn.

Theo truyền thông địa phương, các phiên bản lịch năm 2026 không bao gồm ảnh chủ nhân Điện Kremlin cởi trần cưỡi ngựa hoặc đi câu cá hồi như những năm trước. Những cuốn lịch kiểu này bắt đầu xuất hiện từ khi ông Putin nhậm chức Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2011.

Lịch năm mới của Nga với chủ đề Tổng thống Putin. Ảnh: NYT

Dưới đây là một số trích dẫn đáng chú ý từ Tổng thống Putin xuất hiện trong các phiên bản lịch chủ đề năm 2026:

- "Biên giới của nước Nga không bao giờ kết thúc".

- "Tôi nghĩ nước Nga đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong 2-3 năm qua, vì chúng ta đang trở thành một quốc gia thật sự có chủ quyền".

- "Công thức thành công của tôi: ngủ ít, làm nhiều và đừng than vãn".

- "Hãy nhớ bài hát Bolshevik xưa: Không ai ban cho chúng ta sự độc lập. Không phải Chúa, không phải Sa hoàng, cũng không phải anh hùng… Mọi thứ chúng ta phải tự mình giành lấy".

- "Nếu là chim bồ câu, hãy là một chú chim có đôi cánh sắt mạnh mẽ".

- "Cố gắng vùi đầu vào cát là vô ích, vì vẫn sẽ có thứ lộ ra".

- "Tốt hơn hết là không tranh cãi với phụ nữ".