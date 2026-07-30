Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: mid.ru

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình VGTRK của Nga, ông Lavrov nói: “Để có thể mang lại điều gì đó cho thế giới, trước hết chúng tôi phải giành chiến thắng. Thế giới đang theo dõi rất sát sao xem cuộc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào".

Theo hãng tin Anadolu, ông Lavrov nhắc lại quan điểm của Moscow rằng cuộc xung đột đã bị phương Tây kích động và các nước phương Tây đã thay đổi luận điệu từ tìm kiếm “thất bại chiến lược” của Nga sang ủng hộ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách làm suy yếu và chia rẽ nước này, đồng thời cho rằng họ đã khôi phục những lời kêu gọi về “thất bại chiến lược” của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga đang đạt được những tiến bộ ổn định trên chiến trường trong khi cố gắng giảm thiểu thương vong. Ông cáo buộc Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào dân thường ở các thành phố của Nga.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cũng bác bỏ các đề xuất về một lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn. Ông Lavrov lập luận Moscow coi những ý tưởng như vậy là tối hậu thư để Ukraine tập hợp lại lực lượng quân sự trong khi vẫn chưa giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ông Lavrov tuyên bố Nga tìm cách duy trì "vị thế một cường quốc độc lập" và sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với các trung tâm ảnh hưởng mới nổi, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Ông Lavrov nhấn mạnh các nhóm như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á - Âu, Cộng đồng các quốc gia độc lập và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể là những ví dụ về hợp tác dựa trên sự bình đẳng chứ không phải sự thống trị của một cường quốc duy nhất.

Ông Lavrov cho rằng Nga nên theo đuổi sự tự chủ về công nghệ và kêu gọi thận trọng trong giao dịch với các nước phương Tây. "Niềm tin có thể đến sau. Trước tiên, hãy xác minh", ông Lavrov khuyến nghị.