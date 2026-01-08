Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất một lộ trình giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh châu Âu đã bác bỏ vì cho rằng đề xuất này có lợi cho Nga, đồng thời cáo buộc Moscow trì hoãn hòa bình.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện ở Nam Carolina. Ảnh: EPA

Theo đài RT, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã có quan điểm cứng rắn với Nga, có cùng quan điểm với Ukraine và tin Moscow sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình cho đến khi họ tăng cường áp lực.

Ông Graham đang đề cập đến một dự luật do ông soạn thảo, cho phép áp thuế lên tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia tiếp tục mua các sản phẩm năng lượng của Nga.

“Sau cuộc gặp rất hiệu quả hôm nay với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề, ông ấy đã bật đèn xanh cho dự luật lưỡng đảng trừng phạt Nga mà tôi đã soạn thảo trong nhiều tháng cùng Thượng nghị sĩ Blumenthal và nhiều người khác”, ông Graham viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 7/1. Ông Graham nói thêm rằng dự luật được đề xuất sẽ cho phép Tổng thống Trump “trừng phạt những quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga”.

Trước đó, ông Trump từng đưa ra ý tưởng trừng phạt các đối tác thương mại của Nga khi bày tỏ sự thất vọng về những nỗ lực hòa bình bế tắc. Song, cho đến nay, lãnh đạo Nhà Trắng vẫn chưa tiến xa hơn việc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ với lý do nước này giao dịch với Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phản đối việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan thứ cấp đối với các nước mua lượng lớn dầu mỏ của Nga vì lo ngại động thái có thể dẫn đến sự tăng vọt của giá năng lượng toàn cầu. Ngay cả Liên minh châu (EU) dù đã triển khai 19 gói trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, cũng kiềm chế ban hành trừng phạt các đối tác là nước thứ 3.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cảnh báo chúng vi phạm luật pháp quốc tế và gây hại cho sự ổn định kinh tế toàn cầu.