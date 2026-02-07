Theo báo Pravda, Tổng thống Zelensky ngày 7/2 đã thông báo về việc Mỹ đề nghị đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vào tuần tới.

"Đây là lần đầu tiên Washington đề nghị phái đoàn Kiev và Moscow gặp mặt trực tiếp tại Mỹ, có thể là tại Miami. Họ muốn giải quyết cuộc xung đột trước tháng 6", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ông sẽ không chấp nhận việc Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận mà không có sự tham gia của Ukraine, đặc biệt về vấn đề chủ quyền. Tại các cuộc thương lượng vừa qua ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Kiev và Moscow vẫn chưa giải quyết được khúc mắc về vùng Donbass và vấn đề quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, Ukraine hiện đã đồng ý với đề xuất của Mỹ, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Nga cập nhật tình hình của tướng tình báo bị ám sát ở Moscow

Hãng tin TASS dẫn lời cựu lãnh đạo Donbass Oleg Tsaryov ngày 7/2 thông báo Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cơ quan tình báo Nga (GRU), hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bắn nhiều phát vào lưng ở bên ngoài nhà riêng tại phía tây thủ đô Moscow

"Đây là một tin tức tốt lành. Ông Vladimir Alekseyev đã tỉnh lại và có thể nói chuyện", ông Tsaryov cho hay.

Cũng theo ông Tsaryov, những kẻ tấn công tướng Alekseyev hiện đã bị bắt và đang "bị áp giải từ Dubai về nước". Nguồn tin của tờ Kommersant cũng xác nhận các nghi phạm sẽ sớm bị thẩm vấn và buộc tội.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, toàn bộ thông tin về vụ ám sát đã được báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Peskov cũng chúc ông Alekseyev mau bình phục.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc vụ ám sát ông Alekseyev là "hành động khủng bố của chính quyền Kiev nhằm cản trở hòa đàm".

Phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc trên.