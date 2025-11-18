Trả lời phỏng vấn tờ RBC Ukraine, Viktor Trehubov, một quan chức thuộc quân đội Ukraine nói, các lực lượng Kiev đã “cắt đứt những tuyến tiếp tế chính” của nhiều đơn vị Nga ở phía bắc thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Một cỗ xe tăng của quân Ukraine. Ảnh: Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Trong khi chiến dịch đang diễn ra với mục đích loại bỏ các cứ điểm của đối phương ở phía bắc thị trấn, tôi không nói điều đó sẽ diễn ra dễ dàng. Nhưng từ khi các đơn vị của Kiev ngăn chặn lực lượng đối phương khỏi nhiều tuyến hậu cần chính, quân Nga đã nằm trong một tình huống tồi tệ hơn nhiều so với binh sĩ Ukraine. Cần lưu ý rằng, nguồn cung ứng vật tư của Nga tại mặt trận Kupiansk hiện do các máy bay không người lái (UAV) đảm trách”, ông Trehubov cho biết.

Hiện Moscow chưa bình luận về phát biểu trên.

Ukraine nhận thêm hệ thống SAMP/T từ Pháp

Chuyên trang quân sự Militarnyi hôm 17/11 đưa tin, Ukraine sẽ nhận thêm 8 hệ thống phòng không SAMP/T từ Pháp, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương vừa được Kiev và Paris ký kết. Mỗi hệ thống trên bao gồm 6 bệ phóng tên lửa, tức tổng số bệ phóng phòng không Ukraine dự kiến nhận từ Pháp là 48 chiếc.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và nhà lãnh đạo Pháp Macron. Ảnh: President.gov.ua

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, Ukraine “sẽ là quốc gia đầu tiên được triển khai hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới”.