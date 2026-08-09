Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/8 tuyên bố ông "hài lòng" với kết quả của chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột.

"Tôi hoàn toàn hài lòng về các đòn tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, chúng tôi hiểu họ đã tổn thất bao nhiêu và họ đang gặp những vấn đề nghiêm trọng. Thiệt hại của đối thủ lên tới 1.000 tỷ rúp (12,2 tỷ USD), đó là một con số rất lớn và phản ánh sự thành công của chiến dịch 40 ngày", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu giới chức Ukraine xây dựng một kế hoạch trừng phạt mới nhắm vào Nga sau khi chiến dịch 40 ngày kết thúc. "Mục tiêu chính là làm suy giảm đáng kể năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga thông qua việc tập trung nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Chiến dịch 40 ngày được ông Zelensky phát động vào cuối tháng 6, tập trung vào việc tấn công các mục tiêu hậu cần, cơ sở công nghiệp, nhà máy lọc dầu và hoạt động vận tải của Nga. Báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ trong vòng 40 ngày, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào 14 nhà máy lọc dầu, hàng chục kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, cảng dầu và một giàn khoan ngoài khơi Biển Caspi.

Nga kiểm soát thêm làng ở Kharkiv

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Ivanovka ở vùng Kharkov sau các chiến dịch tiến công chủ động.

"Trong ngày qua, quân đội Nga đã tập kích hàng loạt cơ sở hạ tầng vận tải, năng lượng và hậu cần phục vụ hoạt động của Ukraine, kho chứa UAV cùng các điểm tập kết của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 157 khu vực. Đối thủ cũng tổn thất 1.375 binh lính dọc theo tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của Moscow đã đánh chặn thành công 4 bom dẫn đường, 1 tên lửa HIMARS, 8 tên lửa Flamingo và 828 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.