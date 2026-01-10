Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với lãnh đạo các công ty dầu khí lớn của Mỹ hôm 9/1, phóng viên Peter Doocy của hãng tin Fox đã đề cập tới một bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hỏi: "Nghe có vẻ như ông Zelensky muốn ông bắt giữ Tổng thống Nga Putin. Thưa tổng thống, ông có bao giờ ra lệnh thực hiện nhiệm vụ bắt giữ ông Putin không?".

Tổng thống Trump trả lời: "Tôi nghĩ việc đó là không cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy". Người đứng đầu Mỹ nói thêm, ông rất thất vọng khi những nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga - Ukraine của ông trong năm vừa qua không thành công.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Tổng thống Ukraine đã đề cập tới chiến dịch trên và nói: "Nếu có thể làm điều gì đó với các nhà lãnh đạo khác thì Mỹ sẽ biết phải làm gì tiếp theo".

Tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine đã điều gần 100 máy bay không người lái (UAV) tấn công một trong những dinh thự chính thức của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Theo Moscow, tất cả các UAV đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu.

Mặc dù Kiev phủ nhận kế hoạch tấn công dinh thự của ông Putin nhưng các quan chức quân sự Nga sau đó đã giao cho Mỹ thiết bị định vị từ một UAV của Ukraine bị bắn hạ, chứa đường bay của khí tài này.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 9/1, ông Trump cho hay Mỹ không cần tiến hành cuộc tấn công thứ 2 vào Venezuela vì Caracas đã hợp tác với Washington. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì một hạm đội ở ngoài khơi Venezuela để đề phòng tình hình thay đổi.