Theo Kyiv Independent, phái đoàn Nga và Ukraine ngày 4/2 đã bắt đầu phiên họp đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE) với sự thúc đẩy của các quan chức chính quyền Mỹ.

Giới quan sát nhận định, các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ tập trung vào 2 vấn đề khó khăn nhất còn tồn tại, bao gồm quy chế của vùng Donbass và các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột. Tuy nhiên, việc Nga tiếp tục các cuộc không kích diện rộng đã khiến Kiev đặt câu hỏi về mức độ nghiêm túc của Moscow đối với tiến trình hòa đàm.

"Phái đoàn Ukraine sẽ điều chỉnh lập trường để phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau cuộc tấn công quy mô lớn ngày 3/2", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Politico

Người dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov và Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov. Lãnh đạo phái đoàn Nga là Đô đốc Igor Kostyukov và các quan chức quốc phòng khác, trong khi đại diện Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

"Chúng tôi sẽ không công khai kết quả của cuộc đàm phán đầu tiên trong ngày 4/2. Cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn còn rộng mở, nhưng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt cho đến khi Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, vòng đàm phán tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong 2 ngày. Sau vòng đàm phán 3 bên, các nhóm làm việc riêng biệt sẽ tiếp tục thảo luận những chủ đề cụ thể, các nguyên thủ quốc gia cũng sẽ được cập nhật liên tục về tiến trình hòa đàm. Riêng với ông Witkoff và ông Kushner, hai nhân vật này dự kiến sẽ tới Oman để đàm phán với Iran.