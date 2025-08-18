Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (18/8), một quan chức Nga giấu tên tuyên bố, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine tại tỉnh Sumy gần đây đã được Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi giao nhiệm vụ giành lại các vị trí đang nằm trong tay quân Nga.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Bất chấp tổn thất, đối phương đã tung mọi nguồn lực hiện có vào sườn Cụm quân phía Bắc của Nga tại khu định cư Yunakivka… Tại khu vực Stepovoy, các lực lượng Kiev tiến hành 2 cuộc phản công. Tại hướng Varachyne, các đơn vị Nga đã đẩy lui 3 cuộc phản công của Lữ đoàn biệt lập số 71 ‘Jaeger’ Ukraine. Còn ở hướng Alekseevka, đối phương đã thất bại trong 3 đợt tấn công nhằm vào nhiều vị trí của quân Nga tại đó”, người này tiết lộ.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột do trang Deep State của Ukraine cung cấp, quân đội Nga đã kiểm soát vùng phía bắc khu định cư Yunakivka. Trong khi đó, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh, bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm và phía nam nơi đây.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Nga phá âm mưu đánh bom cầu Crưm

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, các đặc vụ của họ đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom xe nhằm vào cầu Crưm.

Thông cáo của FSB viết: “Phương tiện bị đặt bom là một xe Chevrolet Volt đã tiến vào lãnh thổ Nga thông qua một nước thứ 3. Theo kế hoạch của Ukraine, chiếc Chevrolet Volt trên sẽ di chuyển tới tỉnh Krasnodar thông qua một xe tải chở ô tô. Sau đó, phương tiện này sẽ được giao cho một tài xế khác để di chuyển đến bán đảo Crưm thông qua cây cầu bắc qua eo biển Kerch… Các nhân viên FSB đã phát hiện kế hoạch trên, xác định và vô hiệu hóa thiết bị nổ cũng như bắt giữ những kẻ liên quan tới vụ việc”.

Các nhân viên FSB khám xét chiếc xe bị đặt bom. Ảnh: FSB/RT

Hiện chính quyền Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên của FSB.