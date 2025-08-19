Theo tờ Pravda, đây là phát biểu của ông Trump trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington hôm 18/8.

"Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin, và tôi nghĩ ông ấy cũng muốn tìm ra câu trả lời. Trong một khoảng thời gian nhất định, không xa lắm, chỉ 1 – 2 tuần nữa, chúng ta sẽ biết liệu chúng ta có giải quyết được vấn đề này hay không, hay cuộc xung đột này vẫn sẽ tiếp diễn. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt xung đột”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky đi dọc hành lang Cánh Tây tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm, “tôi tin rằng hai bên đang sẵn sàng muốn đạt được một thỏa thuận, và chúng ta sẽ xem xét liệu có thể thực hiện được hay không. Nhưng cũng có thể không thực hiện được. Mặt khác, nếu thỏa thuận có thể thực hiện được, chúng ta sẽ cứu sống được hàng nghìn người mỗi tuần. Hoặc ít nhất chúng ta phải cố gắng hết sức”.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Họ cho biết đang soạn thảo một điều khoản tương đương với Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào một quốc gia được coi là cuộc tấn công vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Đáng nói, các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Trump đã không có sự nhất trí về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Theo đó, trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục với ông Zelensky, ông Trump nói ông không còn coi lệnh ngừng bắn là một bước cần thiết trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu nhận định lệnh ngừng bắn là điều cần thiết đối với Ukraine.

Cũng tại sự kiện, ông Trump đã nhắc tới những đảm bảo an ninh tiềm năng của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky cho hay các cuộc bầu cử ở Ukraine chỉ có thể diễn ra khi có hòa bình hoàn toàn và an ninh được đảm bảo.