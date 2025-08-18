Theo tờ Kyiv Independent, Thống đốc Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay, 6 người đã thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, hơn 10 tòa chung cư cùng 5 phương tiện đã bị hư hại.

Trước đó, Ihor Terekhov, Thị trưởng thành phố Kharkiv, thông báo đòn tấn công của tên lửa Nga đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở quận Industrialnyi, gây hư hại hơn 1.000 cửa sổ.

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào Odesa, Ukraine. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Ngoài ra, nhiều tiếng nổ cũng đã xuất hiện ở thành phố Sumy vào lúc 20h45' giờ địa phương hôm 17/8. Song, không có báo cáo về thương vong.

Sau đó, Oleh Hryhorov, Thống đốc Sumy thông tin, Nga đã tấn công làng biên giới Nova Sloboda bằng bom dẫn đường, làm một người bị thương và gây hư hại cho 10 ngôi nhà. Bên cạnh đó, các UAV của Nga cũng nhắm vào làng Myropillia, khiến một tài xế bị thương phải nhập viện.

Ở thành phố miền nam Odesa, các vụ nổ đã xuất hiện vào lúc 23h40' giờ địa phương trong làn sóng tấn công bằng tên lửa của Nga.

Không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo về các vụ tấn công bằng bom dẫn đường dọc theo những khu vực tiền tuyến cùng mối đe dọa từ UAV Nga. Theo tờ Pravda, chia sẻ trên kênh Telegram, Không quân Ukraine xác nhận, Nga đã phóng 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 140 UAV Shahed cùng loạt UAV mồi nhử vào nước này trong tối 17/8. Các lực lượng Kiev đã phá hủy được 88 UAV của Nga. Trong đó, UAV và tên lửa Nga đã tấn công 25 địa điểm ở các vùng Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odesa và Kiev của Ukraine.

Đòn tấn công của Nga diễn ra ngay trước thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington hôm nay (18/8) để nhóm họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp này diễn ra 3 ngày sau khi ông Trump có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, nơi ông Zelensky không được mời tham dự. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào liên quan tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine hay lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc.

Một số hình ảnh sau vụ tấn công của Nga vào Ukraine trong tối 17/8 do Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine công bố: