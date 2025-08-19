Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social sau các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo Tây Âu, ông Trump cho biết ông đã thảo luận về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine trong cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Putin.

"Sau khi kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky tại một địa điểm sẽ được xác định", ông Trump viết.

Tổng thống Nga - Ukraine được cho sẽ sớm gặp mặt. Ảnh: Iran Front Page

"Sau khi cuộc họp đó diễn ra, chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên bao gồm hai Tổng thống và tôi. Một lần nữa, đây là bước tiến rất tốt, bước đầu tiến tới hòa bình cho một cuộc xung đột đã diễn ra gần 4 năm", Tổng thống Mỹ cho hay.

Cũng theo ông Trump, các cuộc họp diễn ở ra Nhà Trắng hôm 18/8 đã tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine “từ các quốc gia châu Âu cùng với sự phối hợp của Mỹ”.

“Mọi người đều rất vui mừng về khả năng hòa bình cho Nga và Ukraine”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo thông tin mới nhất của CNN, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết trong cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong vòng 2 tuần tới.

Tuy nhiên, chia sẻ với các phóng viên, nhà lãnh đạo Đức cho hay địa điểm diễn ra cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraie vẫn chưa được xác định. Ông nói thêm, việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, và không biết liệu ông Putin có tham dự hay không.

Trong khi đó, ông Yury Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga, cũng đã xác nhận chi tiết về cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump. Các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng được cho xoay quanh vấn đề trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, sự thừa nhận thực tế trên thực địa, và một cấu trúc an ninh đáp ứng các yêu cầu của cả Kiev và Moscow.

Ông Ushakov cho hay, cuộc gọi gần nhất của ông Trump kéo dài 40 phút, và cả hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đều bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine với Tổng thống Zelensky.

Hôm 18/8, ông Trump đã tiếp đón ông Zelensky, cùng với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Italia, Phần Lan, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Washington để bàn về cuộc xung đột ở Ukraine. Tại đây, ông Trump đã công khai bác bỏ đề nghị của Đức và Pháp về việc Nga – Ukraine cần đạt được một lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn.

Theo nguồn tin của CNN, ông Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Nga sau khi ông tạm dừng cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.