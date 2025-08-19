"Chúng tôi sẽ cho các bạn biết điều đó, có thể là sau ngày hôm nay", CNN dẫn lời ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Việc ông Trump nhắc tới khả năng cho phép quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine có thể tạo ra sự thay đổi lớn, bởi Ukraine coi các đảm bảo an ninh là vô cùng quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng hội đàm. Ảnh: Bloomberg

Ông Trump cho biết thêm, châu Âu sẽ dẫn đầu trong việc đảm bảo hòa bình cho Ukraine, nhưng Mỹ sẽ tham gia.

"Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi vì họ ở đó, châu Âu. Nhưng chúng tôi sẽ giúp họ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tham gia", ông chủ Nhà Trắng cho hay.

Ông Trump nói thêm, nếu có một thỏa thuận hòa bình, nó sẽ được duy trì. "Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đạt được hòa bình, nó sẽ được duy trì. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump gọi điện cho ông Putin

Theo hãng tin RT, ông Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông nhận định, nếu cuộc họp ba bên với sự tham gia của 3 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga – Ukraine không diễn ra, xung đột sẽ còn tiếp diễn.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tìm kiếm "giải pháp ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa Kiev muốn có một cuộc gặp ba bên với Moscow và Washington.

Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng "vẽ lại bản đồ" khi tiến tới một thỏa thuận hòa bình, hay "tiếp tục để quân đội Ukraine chiến đấu trong vài năm nữa", ông Zelensky đã không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm xung đột hiện tại.

Ukraine cảm ơn sáng kiến của NATO

Ngoài ra, ông Zelensky bày tỏ rất biết ơn chương trình mới của NATO, cho phép các quốc gia thành viên mua vũ khí từ Mỹ để chuyển đến Ukraine.

"Chúng tôi biết ơn chương trình và cơ hội này. Chúng tôi biết ơn châu Âu, bởi họ đã chi trả cho chương trình này", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Trump cũng đánh giá cao chương trình của NATO, bởi điều đó có nghĩa là Mỹ "không cung cấp bất cứ thứ gì" trực tiếp cho Ukraine, mà thay vào đó bán thiết bị quân sự cho các đồng minh của Kiev.

Ông Zelensky khẳng định, vũ khí của Mỹ rất quan trọng đối với quốc phòng của Ukraine. "Không ai ở châu Âu có nhiều hệ thống phòng không như Patriot. Chúng tôi rất cần chúng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine cần "mọi thứ" liên quan đến đảm bảo an ninh

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần "mọi thứ", khi ông được một phóng viên hỏi về những đảm bảo an ninh cần thiết để đạt được thỏa thuận với Nga.

Theo ông, trước tiên Ukraine cần một quân đội hùng mạnh bao gồm vũ khí, nhân lực, huấn luyện và tình báo. Ông nhấn mạnh tất cả điều này sẽ phụ thuộc vào "các nước lớn" như Mỹ và các đồng minh khác.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Zelensky trả lời ông "sẵn sàng". Ông cho biết, điều này phụ thuộc vào vấn đề an ninh và hoàn cảnh, do Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Ông Trump nói thích "khái niệm" ngừng bắn

Tổng thống Trump cho hay ông thích "khái niệm" ngừng bắn, nhưng ông ủng hộ một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.

"Tôi thích khái niệm ngừng bắn vì một lý do: bởi nó sẽ ngừng thương vong ngay lập tức thay vì trong hai tuần, hoặc một tuần, hoặc bất cứ điều gì cần thiết", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

"Chúng tôi đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình, trong khi họ vẫn đang chiến đấu, họ phải chiến đấu. Tôi ước họ có thể dừng lại. Tôi muốn họ dừng lại, nhưng về mặt chiến lược, điều đó có thể gây bất lợi cho bên này hoặc bên kia", ông Trump nói thêm.

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Ông Trump cho biết bất kể cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra như thế nào, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

Khi được một phóng viên đặt câu hỏi "Liệu đây có phải là kết thúc cho sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không? Liệu cuộc gặp hôm nay có đạt được thỏa thuận hay không?", ông Trump trả lời "Tôi không bao giờ có thể nói như vậy. Con đường này chưa bao giờ kết thúc. Dân thường vẫn đang mất mạng, và chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó. Do đó, tôi không cho rằng đây là sự kết thúc”.