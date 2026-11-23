Lào Cai:

Để bảo vệ thế hệ trẻ, xã Sơn Lương (Lào Cai) quyết tâm phát hiện, can thiệp kịp thời 100% trường hợp có nguy cơ tảo hôn; đồng thời vận động học sinh tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng kết hôn sớm và nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Sơn Lương có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào người Dao (45,7%), Mông (24,6%), Thái (24%)... Theo rà soát năm 2025, xã có 213 hộ nghèo (8,33%) và 103 hộ cận nghèo (4,03%).

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân, gia đình, nhà trường và thanh thiếu niên về phòng chống tảo hôn và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con, xã Sơn Lương đề ra 100% thôn, tổ chức đoàn thể và cơ sở giáo dục được tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình. Toàn bộ học sinh trong độ tuổi có nguy cơ tảo hôn được tư vấn, cung cấp kiến thức về phòng ngừa tảo hôn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Địa phương cũng yêu cầu 100% trường hợp có dấu hiệu, nguy cơ tảo hôn được phát hiện, nắm tình hình và phối hợp tuyên truyền, vận động, can thiệp kịp thời.

Nhiều địa phương đông đồng bào dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong vận động, tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Để thực hiện, xã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, phù hợp với tâm lý, độ tuổi, phong tục, tập quán và đặc điểm văn hóa của từng nhóm dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến quy định về độ tuổi kết hôn, các hành vi bị cấm, hậu quả của tảo hôn đối với sức khỏe, việc học tập, cơ hội việc làm và tương lai của trẻ em, thanh thiếu niên.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, trường học, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội phù hợp. Nội dung phòng, chống tảo hôn được lồng ghép với tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đáng chú ý, xã chú trọng theo dõi học sinh có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm. Khi các em nghỉ học không rõ lý do, nhà trường, gia đình và thôn phối hợp xác minh, vận động trở lại trường. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ. Công tác tư vấn hướng nghiệp, học nghề cũng được đẩy mạnh nhằm giúp thanh thiếu niên có định hướng tương lai.

UBND xã xác định phòng, chống tảo hôn cần sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Công an xã, trạm y tế, các cơ sở giáo dục, đoàn thể cùng trưởng thôn và người có uy tín được giao phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, tư vấn và vận động người dân chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình.