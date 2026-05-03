Là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, phân bố rộng từ đồng bằng, ven biển đến miền núi cao, Nghệ An có cơ cấu dân cư đa dạng với nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú… Mỗi khu vực lại có điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin khác nhau. Đây chính là thách thức không nhỏ trong việc truyền tải thông tin đồng đều, hiệu quả đến từng người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh đó, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, cung cấp kiến thức và từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Một trong những giải pháp nổi bật là xây dựng và phát triển các nền tảng số dùng chung, giúp thông tin được truyền tải nhanh, chính xác hơn và dễ tiếp cận hơn.

Mới đây, Kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng dùng chung trên địa bàn đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng danh mục và lộ trình triển khai các nền tảng số dùng chung cho nhiều cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như truyền thông đến người dân.

Nguyên tắc đặt ra là các nền tảng này phải phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh; đồng thời thống nhất với các chiến lược chuyển đổi số đã được phê duyệt và bảo đảm các tiêu chí về an toàn, an ninh mạng. Đặc biệt, tỉnh không đầu tư các phần mềm có chức năng trùng lặp với nền tảng do Trung ương triển khai nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với các hệ thống đã có, các đơn vị chủ quản được yêu cầu rà soát, đánh giá lại chức năng, phạm vi sử dụng để nâng cấp hoặc tích hợp với nền tảng cấp trên.

Các nền tảng số dùng chung do Trung ương xây dựng sẽ được triển khai đồng bộ đến tận cấp xã. Khi hoàn thành, cán bộ, công chức địa phương sẽ được cấp tài khoản để trực tiếp sử dụng, xử lý công việc và cung cấp thông tin cho người dân một cách nhanh chóng, minh bạch.

Đối với các nền tảng do tỉnh chủ động đầu tư, việc lựa chọn cũng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế của từng ngành, lĩnh vực.

Hiện nay, Nghệ An đang vận hành 42 nền tảng số dùng chung trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, thư điện tử công vụ… Các nền tảng này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai thêm 5 nền tảng số chuyên ngành, bao gồm cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, công thương, nông nghiệp và môi trường, y tế và hệ thống quản lý phê duyệt dự án ngoài ngân sách.

Khi các nền tảng số dùng chung được vận hành đồng bộ, việc cung cấp thông tin từ chính quyền đến người dân sẽ trở nên nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn. Người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách, sản xuất, thị trường, từ đó chủ động hơn trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.