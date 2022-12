So sánh lợi ích của cà phê và trà

Trước khi quyết định trà hay cà phê phù hợp nhất với mình, bạn phải nhận thức được lợi ích và tác dụng phụ tiềm ẩn của cả hai loại đồ uống.

Tác dụng của cà phê

Trà và cà phê là hai loại đồ uống phổ biến hàng đầu thế giới. Ảnh: Eatthis

Caffeine là một trong những thành phần chính của cà phê. Ngoài ra còn có tanin, dầu thực vật, protein và carbohydrate. Một tách cà phê chứa khoảng 75-100 mg caffeine.

Theo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của châu Âu, tiêu thụ 400 mg caffeine mỗi ngày an toàn đối với người trưởng thành (trừ phụ nữ mang thai).

Tiêu thụ caffeine liều thấp có thể dẫn đến tác dụng tích cực ở một số nhóm nhất định. Uống khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày, tương đương với 3mg caffeine/kg khối lượng cơ thể cải thiện hiệu suất đạp xe và chạy từ 20-50%.

Lượng caffeine thấp cũng dẫn đến cải thiện khả năng tập trung, lập kế hoạch, quản lý cảm xúc, dự đoán các sự kiện… Tuy nhiên, khi liều cà phê tăng lên 6 và 9mg, nhóm nghiên cứu không ghi nhận được hiệu quả trên. Như vậy, uống một lượng vừa phải cà phê có tác dụng cải thiện nhận thức và hoạt động thể chất hơn.

Dù là đối tượng của nhiều cuộc tranh luận, lợi ích của cà phê rất lớn. Loại hạt, cách rang, ủ, pha đều ảnh hưởng đến chất lượng và hàm lượng cà phê. Tuy nhiên, liều lượng caffeine cao được cho là gây lo lắng, bồn chồn, tăng nhịp tim và mất ngủ.

Theo Longevity.technology, một số polyphenol trong cà phê có tác dụng chống viêm và chống ung thư. Các phân tích ghi nhận caffeine có khả năng cản trở sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.

Tác dụng của trà xanh

Lượng caffeine có trong trà ít hơn nhiều so với cà phê. Ảnh: Longevity.technology

Tương tự cà phê, trà xanh cũng chứa caffeine nhưng hàm lượng thấp hơn. Ba tách trà mới có lượng caffeine bằng một tách cà phê.

Do liều lượng caffeine cao dễ dẫn đến các tác dụng phụ như run, lo lắng và khó ngủ, bạn tốt nhất chỉ nên uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày. Trà xanh có thể là một lựa chọn thay thế do có ít caffeine hơn.

Mặc dù trà xanh và cà phê không có cùng hàm lượng caffeine nhưng cả hai đều là nguồn polyphenol tuyệt vời. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Cơ thể chúng ta giải phóng các gốc tự do, nếu tăng quá mức sẽ gây tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ bệnh tật. Đôi khi, các gốc tự do được hình thành sau khi tiếp xúc với khói thuốc lá, hóa chất công nghiệp và ô nhiễm không khí. Các chất chống oxy hóa như polyphenol trung hòa gốc tự do bằng cách ức chế tác động của chúng lên tế bào.

Polyphenol có nhiều nhất trong lá trà xanh bao gồm Epigallocatechin (EGCG) có đặc tính chống ung thư, chống viêm và chống oxy hóa. Trong khi đó, polyphenol chính trong cà phê là axit chlorogenic (CGA). CGA cũng có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư. Ngoài ra, CGA đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chuyển hóa lipid và glucose; kiểm soát bệnh tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và béo phì.

Tác dụng giảm cân

EGCG và caffeine kết hợp sẽ tăng tốc độ chuyển hóa lipid và giúp bạn giảm cân. Một nghiên cứu ghi nhận uống 80-300 mg caffeine hoặc từ 2 tách trà trở lên mỗi ngày trong 12 tuần, cùng với lượng 100-460 mg EGCG, giúp giảm cân và giảm mỡ đáng kể.

Trong khi đó, CGA chứa trong cà phê cũng được chứng minh có tác dụng giảm cân. Mỡ nội tạng, có liên quan tới bệnh tim mạch và nguy cơ ngừng tim, cũng giảm sau khi uống cà phê có hàm lượng CGA cao.

Lựa chọn giữa cà phê hoặc trà xanh để giảm cân phụ thuộc vào sở thích của bạn. Cả hai đều có hiệu quả trong các nghiên cứu trên động vật và thử nghiệm lâm sàng giảm chu vi vòng eo, mỡ nội tạng, cân nặng. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về mức độ caffeine cao có trong cà phê, bạn có thể chuyển sang trà xanh.