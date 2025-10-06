Theo báo The Hill, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 nói với đài CBS: "Việc thành lập một nhà nước Palestine ở thời điểm này là không thực tế, cũng không khả thi. Ai sẽ điều hành nhà nước này? Phong trào Hồi giáo Hamas sao?".

Ông Rubio nhận định, việc thành lập một chính quyền mới ở Dải Gaza sẽ cần đến sự hỗ trợ của các quốc gia Trung Đông và châu Âu, nhưng mục tiêu này vẫn còn rất xa. "Một nhóm chuyên gia kỹ trị có thể điều hành Dải Gaza, nhưng chỉ sau khi toàn bộ 48 con tin được trao trả", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Trong tháng 9, Canada, Australia, Pháp, Anh và nhiều thành viên Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngay lập tức chỉ trích động thái này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là "món quà đối với Hamas".

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là thời điểm Washington và các bên liên quan "tiến gần nhất" đến việc trả tự do cho các con tin, nhưng cũng cảnh báo về những sai lầm có thể xảy ra trong quá trình đàm phán.

"Không ai nói mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng. Chúng ta đã có những bước tiến quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải làm", ông Rubio nói thêm.

Hamas đã đồng ý trao đổi các con tin ở Gaza lấy 250 tù nhân Palestine và 1.700 người bị Israel bắt giữ. Tuy vậy, nhóm này vẫn tỏ ra do dự về các điều khoản khác trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza.

Báo cáo của cơ quan y tế Gaza cho biết, vẫn có 67 người thiệt mạng ở khu vực này trong 24 giờ qua vì các đợt không kích của Israel, bất chấp cuộc đàm phán trao đổi con tin chuẩn bị diễn ra ở Ai Cập.