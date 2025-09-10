"Tổng thống Trump đã rất cởi mở với người châu Âu và người Nga rằng, ông ấy không thấy có lý do gì để chúng ta cô lập Nga về mặt kinh tế, ngoại trừ việc Moscow tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine", ông Vance chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình One America News Network công bố hôm nay (10/9).

Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, Nga hiện vẫn là một cường quốc giàu tài nguyên.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: New York Times

"Thành thật mà nói, dù bạn thích hay không thích Nga, dù bạn đồng ý hay không đồng ý với những lập luận của Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, sự thật đơn giản là họ có rất nhiều dầu mỏ. Nga có rất nhiều khí đốt. Họ có rất nhiều khoáng sản", ông Vance nhấn mạnh.

Theo ông Vance, một khi đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể có "mối quan hệ kinh tế rất hiệu quả" với cả Nga và Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh các đề xuất hòa bình của ông Trump được cho bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow, làm Kiev và Brussels dấy lên mối lo ngại về việc phương Tây mất đi đòn bẩy trước Điện Kremlin.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 8/9 cho rằng, châu Âu phải cắt giảm mua dầu khí của Nga, nếu muốn Washington tăng cường trừng phạt nhằm thúc đẩy Moscow tiến tới các cuộc đàm phán có ý nghĩa.

Trong tháng 8, Washington đã áp thuế đối với Ấn Độ, một trong những nước mua dầu mỏ Nga với quy mô lớn nhất. Song, các quan chức Ấn Độ cho biết, mức thuế này sẽ không ngăn cản họ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga.