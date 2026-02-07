Tướng Nga bị ám sát hụt. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov nói: "Hành động khủng bố này một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền Zelensky trong việc liên tục gây hấn nhằm phá hoại tiến trình đàm phán và sự sẵn sàng làm mọi cách để thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây không tụt hậu so với Mỹ trong nỗ lực làm họ chệch hướng khỏi con đường đạt được một giải pháp công bằng".

Ông Lavrov đồng thời từ chối suy đoán về việc vụ ám sát bất thành có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trong tương lai như thế nào. Quan chức ngoại giao này tuyên bố: "Đó không phải là chức năng của tôi, điều đó sẽ do lãnh đạo đất nước chúng ta quyết định."

Theo các nhà điều tra, Trung tướng Vladimir Alekseev - Phó Cục trưởng thứ nhất của Cơ quan tình báo Nga (GRU), đã bị bắn nhiều phát vào lưng ở bên ngoài nhà riêng tại phía tây thủ đô Moscow. Ông Alekseev đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương nhưng các quan chức Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông. Kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy lùng.

Vụ ám sát bất thành xảy ra ngày 6/2, ngay sau khi Nga, Mỹ và Ukraine tổ chức vòng đàm phán hòa bình ba bên lần thứ 2 tại Abu Dhabi vào ngày 4-5/2. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc tham vấn là “hiệu quả”.

Ông Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.