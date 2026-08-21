8h30 sáng nay (21/8), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết quả thẩm định, tổng giá trị tài sản gần 25 tỷ đồng.

Việc đấu giá tài sản nhằm thi hành 2 bản án hình sự của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM) mà bà Trương Mỹ Lan phải chấp hành. Theo bản án, bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.100 bị hại.

Trong bộ trang sức, đôi bông tai đính kim cương được định giá cao nhất, hơn 9,44 tỷ đồng, gồm 2 viên kim cương đường kính 10,58mm và 10,7mm cùng 2 vỏ hoa tai.

Tiếp đến là dây chuyền đính kim cương được định giá hơn 8,89 tỷ đồng, gồm một viên kim cương đường kính 12,67mm làm mặt dây chuyền và nhiều viên kim cương kích thước từ 3,5-7mm.

Tiếp đến là dây chuyền đính kim cương được định giá hơn 8,89 tỷ đồng, gồm một viên kim cương đường kính 12,67mm làm mặt dây chuyền và nhiều viên kim cương có kích thước từ 3,5-7mm.

Chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, gắn viên kim cương đường kính 14,1mm, được định giá gần 6,65 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng chung cho cả 3 tài sản là 100 triệu đồng mỗi bước.

Toàn bộ số trang sức hiện được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước khu vực II (phường Sài Gòn, TPHCM). Cơ quan chức năng cho biết cả 3 tài sản đều đã bị thất lạc hồ sơ mua bán và hóa đơn nhưng đã có kết quả giám định mẫu vào tháng 11/2023 của Viện Đá quý - vàng và trang sức Việt.

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX trả lại bộ trang sức và 2 túi xách Hermès bạch tạng với lý do đây là quà mẹ tặng làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, HĐXX xác định các tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội nên quyết định tiếp tục kê biên, xử lý để bảo đảm thi hành án.

Đấu giá thành công nhiều tài sản

Trước đó, Thi hành án dân sự TPHCM đã bán đấu giá thành công nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, 2 túi xách Hermès bạch tạng được bán với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng; chiếc Mercedes-Maybach được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỷ đồng và chiếc BMW được bán với giá 879 triệu đồng.

Hiện còn 2 ô tô gồm BMW biển số 50L-069.47 và Lexus biển số 51A-942.85 chưa tìm được người mua sau các phiên đấu giá.

Riêng bộ đôi du thuyền The Reverie Saigon và THALIA vẫn "ế khách" sau 5 lần đưa ra đấu giá. Theo giá khởi điểm hiện hành, du thuyền The Reverie Saigon, sản xuất năm 2018 tại Pháp, được chào bán với giá hơn 38,7 tỷ đồng. Trong khi đó, du thuyền THALIA, sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, có giá khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng.