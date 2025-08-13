Theo tờ Washington Post, bà Leavitt ngày 12/8 cũng hạ thấp khả năng sẽ có một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, dù Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố Kiev cần chuẩn bị ký kết một điều gì đó.

Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: TASS

Việc hạ thấp kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Nga diễn ra khi Moscow đạt được các bước tiến đáng kể ở miền đông Ukraine và dường như không muốn đưa ra những nhượng bộ cần thiết để đi tới một lệnh ngừng giao tranh lâu dài.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên kế hoạch hội đàm qua video với Tổng thống Trump trong ngày 13/8, gồm cả Ukraine. Họ lo ngại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không được mời dự họp và ông Putin có thể tận dụng điểm này, nên các nhà lãnh đạo châu Âu muốn trao đổi với ông Trump trước.

Bà Leavitt tuyên bố rõ rằng, Nhà Trắng dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin như một cuộc gặp mặt trực tiếp mở đầu chứ không phải là cuộc tiếp xúc ông Trump kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận ngay lập tức.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng tham gia các vấn đề có thể đi chệch hướng khỏi việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine như làm tan băng quan hệ thương mại giữa Nga và Mỹ, bà Leavitt nói, lãnh đạo Nhà Trắng dự định tập trung vào vấn đề Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh: "Hội nghị thượng đỉnh là buổi lắng nghe đối với Tổng thống Trump. Hãy xem, chỉ có một bên tham gia xung đột sẽ có mặt, do đó, tổng thống cần tới và hiểu rõ hơn về cách chúng ta hy vọng có thể chấm dứt cuộc xung đột này".

Các nhà phân tích nhận xét, một cuộc gặp riêng với ông Trump đã là chiến thắng từ góc nhìn của Tổng thống Putin khi nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã tìm cách khôi phục "kỷ nguyên có Mỹ và Nga là hai nước thống trị thế giới". Kể từ sau khi bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga, ông Putin tuyên bố, con đường để giải quyết xung đột phải liên quan tới một nhà lãnh đạo Mỹ, thay vì nhà lãnh đạo Ukraine.