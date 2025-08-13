Theo tạp chí Newsweek, cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump ngày 15/8 sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân tới Alaska và cũng là lần thứ 8 ông Putin tới thăm Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Nga vào năm 1999, ông Putin đã 7 lần công du Mỹ và những chuyến thăm này phản ánh một phần sự thay đổi trong quan hệ giữa Moscow và Washington theo thời gian.

Chuyến thăm Mỹ đầu tiên năm 2000

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp mặt năm 2000. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Putin lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ vào tháng 9/2000, để tham dự Hội nghị Thiên niên kỷ ở New York. Tại đây, lãnh đạo Điện Kremlin đã gặp Tổng thống Mỹ khi đó Bill Clinton để thảo luận về việc mở rộng các sáng kiến kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân.

Ông Putin cũng có một bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) trong chuyến đi này.

Trở lại Mỹ sau sự kiện 11/9/2001

Tổng thống Putin viết thông điệp tưởng niệm vụ khủng bố 11/9/2001. Ảnh: Điện Kremlin

Sau khi vụ khủng bố 11/9/2001 xảy ra, Tổng thống Putin là một trong những nguyên thủ đầu tiên gọi điện chia buồn với Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush. Tới tháng 11/2001, nhà lãnh đạo Nga đã tới thăm khu vực tưởng niệm Ground Zero ở New York, đồng thời viết thông điệp: "Thành phố vĩ đại và những người dân Mỹ sẽ chiến thắng".

Chuyến đi tới Trại David năm 2003

Tổng thống Putin và Tổng thống George W. Bush tại Trại David. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Putin có mặt ở New York vào tháng 9/2003 để phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ. Lãnh đạo Điện Kremlin sau đó đã tới gặp Tổng thống Bush ở Trại David, bang Maryland.

Hội nghị G8 năm 2004

Tổng thống Putin gặp Tổng thống George W. Bush năm 2005. Ảnh: Nhà Trắng

Vào năm 2004, Tổng thống Putin trở lại Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở bang Georgia. Tại đây, ông Putin đã thảo luận với ông Bush về việc Mỹ triển khai quân đội tới Iraq. Trong chuyến đi này, ông Putin cũng tham dự lễ tang của cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2005

Tổng thống Putin phát biểu trước Đại hội đồng LHQ năm 2005. Ảnh: TASS

Một năm sau đó, Tổng thống Putin đã tới thăm Nhà Trắng sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới tại New York. Trong chuyến đi này, chủ nhân Điện Kremlin đã gửi lời chia buồn tới những người dân bị ảnh hưởng vì bão Katrina.

Thăm nhà riêng của ông Bush năm 2007

Tổng thống Putin tại nhà riêng của Tổng thống George W. Bush. Ảnh: Điện Kremlin

Vào năm 2007, quan hệ giữa Nga và Mỹ đã có những căng thẳng vì Washington muốn đặt lá chắn tên lửa tại Đông Âu. Tuy vậy, ông Putin và ông Bush vẫn có thời gian thoải mái tại nhà riêng của tổng thống Mỹ ở Kennebunkport, bang Maine. Trong chuyến thăm này, ông Putin và ông Bush đã cùng câu cá, hái quả việt quất và lái xuồng cao tốc.

Mùa đông năm 2015

Tổng thống Putin gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015. Ảnh: NYT

Dù đã tái đảm trách vị trí tổng thống Nga thay cho ông Medvedev vào năm 2012, nhưng ông Putin chỉ trở lại Mỹ vào năm 2015 để dự họp Đại hội đồng LHQ ở New York. Tại đây, ông Putin đã có cuộc thảo luận không mấy êm đẹp với Tổng thống Barack Obama.

Trong cuộc gặp, ông Putin và ông Obama đã thể hiện quan điểm trái ngược về tình hình Syria và xung đột ở miền đông Ukraine.