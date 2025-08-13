Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong cuộc gọi, lãnh đạo Điện Kremlin đã cảm ơn ông Kim vì hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

"Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Kim vì những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc giúp Nga giành lại vùng Kursk, đồng thời đánh giá cao lòng dũng cảm của các binh sĩ Triều Tiên. Trong cuộc gọi, hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác trên mọi lĩnh vực theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Putin sau đó cũng chia sẻ với ông Kim một số thông tin liên quan đến cuộc hội đàm sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận, thành phố Anchorage thuộc bang Alaska, Mỹ sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 15/8.

"Tổng thống Trump mong chờ được tiếp đón ông Putin trên lãnh thổ Mỹ. Mục tiêu của cuộc gặp là tìm ra một giải pháp nhằm nhanh chóng kết thúc xung đột. Tuy vậy, đây giống như 'buổi lắng nghe' và có thể chưa mang lại một lệnh ngừng bắn ngay lập tức", bà Leavitt nói.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điệm đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi về một số nội dung của cuộc gặp sắp tới. Ông Trump cũng kỳ vọng có thể dàn xếp một cuộc gặp 3 bên với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau sự kiện ở Alaska.

"Tổng thống Trump dành sự tôn trọng cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột và đang nỗ lực để chấm dứt nó", bà Leavitt nhấn mạnh.